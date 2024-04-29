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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 апреля

Протесты в Тбилиси, победа сборной России на чемпионате Европы по боксу, авиаудар Израиля по Газе и Рафаху

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Грузинский спецназ вытеснил участников акции против закона об иноагентах с прилегающих к парламенту улиц. Среди задержанных - экс-госминистр Грузии по евроатлантической интеграции.

- Израильская авиация осуществила налеты на города Газа и Рафах. Имеются многочисленные жертвы среди населения.

- ВСУ обстреляли территорию Курской области. Пострадавших нет.

- Восемь золотых медалей выиграли россияне на чемпионате Европы по боксу. Сборная России победила в общем зачете.

- Пять беспилотников сбили США над Красным морем в воскресенье. Об этом заявило Центральное командование ВС США.

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