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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Уровень воды в трех районах Тюменской области интенсивно растет

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Интенсивный рост воды в среду наблюдается в Абатском, Упоровском и Викуловском районах Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона в своем телеграм-канале.

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По данным гидробюллетеня, в районе села Викулово уровень воды Ишима за последние 8 часов вырос на 6 см - до 1066 см (к 10:00 по местному времени), превысив критическую отметку на 66 см.

Ранее губернатор области Александр Моор отмечал, что максимальный уровень здесь ожидается 5-6 мая.

Также, по данным гидробюллетеня, уровень реки Тобол прибыл за день на 15 см до 838 см возле Упорово.

В районе села Абатское уровень воды составил 1228 см (критическая отметка - 960 см).

Близ города Ишим уровень воды держится на отметке 1057 см (критический уровень 850 см).

Тюменская область Александр Моор
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