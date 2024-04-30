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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Пики паводка в Тюменской области сдвинулись на 6-9 мая

Пики паводка в Тюменской области сдвинулись на 6-9 мая
Фото: Наталья Шалыгина/ФедералПресс/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пики паводка в районах Тюменской области сдвигаются на более поздние сроки в связи с аномальной ситуацией с подъемом уровня воды в реках Ишим и Тобол, сообщил губернатор Александр Моор во вторник.

"Мы ожидали формирование пика уровня воды по реке Ишим в селе Абатское вчера-позавечера. Но Ишим ведет себя непредсказуемо, сегодня на утро мы вновь видим небольшой рост. Уровень воды 12 метров 22 сантиметра, это на 74 см выше максимума 2017 года", - отмечает Моор в видео, размещенном в его телеграм-канале.

По словам губернатора, на федеральной трассе Р-402 сохраняется режим реверсивного движения для снижения заторов на дороге. Так, на утро вторника затор со стороны города Ишим был полностью ликвидирован, со стороны Омска "пробка" составляла около 3 км.

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"Сейчас она начинается немного увеличиваться. Но мы сегодня планируем выполнить основной объем дорожных работ, уже завтра, 1 мая, количество окон для организации реверсивного движения увеличится, и мы сможем если не полностью ликвидировать, то минимизировать автомобильные заторы", - отметил глава региона.

Вместе с тем, по его словам, на весь период "высокой воды" в Ишиме реверсивное движение будет сохраняться, чтобы снизить нагрузку на дорожное полотно.

Как сообщил губернатор, также изменился прогноз по паводку в районах реке Тобол, которая также "ведет себя непредсказуемо". "По прогнозам первоначальным, пик должен был сформироваться в Упорово к 28 апреля, в Ялуторовске - 1 мая. Сегодня новые прогнозы. В Упорово формирование максимума возможно с 6 по 9 мая, в Ялуторовске - 9-10 мая", - пояснил Моор.

Это связано с более медленным движением воды, которая разливается по пойме.

Ранее сообщалось, что в 36 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 205 домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участка автомобильных дорог. Эвакуировано более 6 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 665 человек, из них 231 ребенок.

Общая группировка сил и средств МЧС на подтопленных территориях региона составляет 536 человек, 59 единиц техники и 18 плавсредств. Для постоянного мониторинга паводковой обстановки применяются три беспилотника.

Хроника 30 марта – 30 апреля 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Александр Моор Тобол Ишим
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