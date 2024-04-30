Уровни воды в Ишиме и Тоболе продолжают подниматься в Тюменской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим подрос за день на 3-4 см возле Ишима (1 055 см) и Абатского (1 225 см), сообщается в гидрологическом бюллетене, размещенном в телеграм-канале информационного центра правительства Тюменской области во вторник.

Глава Абатского района Игорь Васильев отметил в своем телеграм-канале, что вода в Ишиме более чем на 70 см превысила исторический максимум паводка 2017 года на территории района.

По данным гидробюллетня, в районе села Викулово уровень воды Ишима за день вырос на полметра, превысив критическую отметку на 27 см, достигнув к 20:00 по местному времени 1 027 см.

Ранее губернатор области Александр Моор отмечал, что максимальный уровень здесь ожидается 5-6 мая.

Также, по данным гидробюллетеня, уровень реки Тобол прибыл за день на 26 см до 804 см возле Упорово.

По данным, размещенным в телеграм-канале главы Упоровского района Леонида Саукова, подтоплено 38 приусадебных участков, затоплено 4,6 тысяч га пашни и 700 га отрезано водой.

В Упорово сотрудники МЧС продолжают окарауливание гребня защитной земляной насыпи.

Ранее сообщалось, что в Абатском районе основные усилия направлены на защиту участка федеральной трассы автодороги Р-402 Тюмень-Омск, введено реверсивное движение.

На сегодняшний день в 36 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 205 домов, 523 дачных дома, 2 935 приусадебных участков, 25 участка автомобильных дорог. Эвакуировано более 6 тыс. человек. В пунктах временного размещения находятся 665 человек, из них 231 ребенок.