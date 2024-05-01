В Воронежской области объявлена опасность атаки дронов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотников.

"Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - написал он в телеграм-канале.

Ранее в среду вечером опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской и Белгородской областях.