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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Режим опасности атаки дронов отменен в Воронежской области

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене режима опасности БПЛА в регионе.

"Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен. Всего, по уточненным данным, ночью на территории региона было обнаружено и сбито три беспилотных летательных аппарата, в том числе один - в пригороде Воронежа", - написал Гусев в своем телеграм-канале в среду.

Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших. В результате падения обломков одного из дронов повреждены три частных домовладения: посечены окна, фасады, заборы и двери.

Воронежская область Александр Гусев
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