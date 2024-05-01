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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Курской и Белгородской областях объявлена опасность атаки дронов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В двух российских регионах объявлена опасность атаки дронов.

В среду вечером об опасности атаки беспилотников сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. "Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также об угрозе сообщило ГУ МЧС по Белгородской области. "Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении оперативного ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Белгородская область Курская область
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