"Мосбиржа" обжаловала изъятие акций Соликамского завода в пользу государства

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" подало апелляционную жалобу по делу об изъятии в пользу государства акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край), принадлежащих миноритарным держателям, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Жалоба пока не принята к производству. "Мосбиржа" выступает в этом деле в качестве третьего лица.

Ранее 27 физических лиц и три юридических лица, среди которых - АО "Открытие брокер" (оказывает брокерские и иные финансовые услуги), а также ООО "ОИнвест" и АО "ИК регион" (занимаются вложениями в ценные бумаги и управлением ими) направили апелляционные жалобы в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь).

С тех пор, по данным картотеки, обжаловать решение суда решили еще несколько физических лиц.

Ни одна из апелляционных жалоб пока не принята к производству, две из них оставлены без движения для устранения недостатков.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы более 9,6 тысячи акций. Всего же из собственности миноритарных владельцев истребовано около 41,7 тысячи акций завода.

Так как решение суда первой инстанции в полном объеме изготовлено 2 апреля, у остальных участников спора остается последний день, чтобы подать апелляционные жалобы. Срок для обжалования истекает 2 мая.

В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края по иску прокурора региона истребовал в пользу государства 10,5% акций СМЗ, принадлежащих примерно 2,3 тысячи миноритарным держателям.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность этим решением, аргументируя это, в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

"Нарушение данного принципа окажет негативное влияние на весь российский финансовый рынок, снизит его привлекательность для российских и иностранных инвесторов, и нанесет серьезный ущерб всей российской финансовой индустрии", - подчеркивалось в письме НАУФОР, которое было направлено в Верховный суд России.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается прецедентов изъятия акций у миноритарных акционеров, которые их приобрели на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития, и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно", - сказала она, отвечая в ходе пресс-конференции на просьбу прокомментировать отношение ЦБ к решению по СМЗ и другим подобным делам.

"Будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего, с законодательной точки зрения, что сможем предложить", - обещала она.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В январе 2023 года президент подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.