ЦБ обеспокоили прецеденты изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Банк России беспокоят прецеденты изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, регулятор изучит возможные шаги в связи с этим, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Арбитражный суд Пермского края в пятницу удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу РФ акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ), принадлежащих более 2 тыс. миноритарных держателей.

"Что касается прецедентов изъятия акций у миноритарных акционеров, которые их приобрели на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития, и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно", - сказала Набиуллина, отвечая на просьбу прокомментировать отношение ЦБ к решению по СМЗ и другим подобным делам.

"Будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего, с законодательной точки зрения, что сможем предложить", - добавила глава ЦБ.

Председатель наблюдательного совета "Московской биржи" Сергей Швецов в феврале говорил, что активизация процессов пересмотра сделок многолетней давности требует решить вопрос о защите добросовестных приобретателей на фондовом рынке посредством запрета без доказательной базы накладывать обременения на ценные бумаги.