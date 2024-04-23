НАУФОР обеспокоена истребованием у добросовестных покупателей акций СМЗ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность решением Арбитражного суда Пермского края об истребовании в пользу государства обыкновенных именных акций ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ) у более чем 2300 частных инвесторов, которые ранее приобрели эти акции на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Позиция ассоциации изложена в письме, направленном в Верховный суд России, сообщает сайт НАУФОР.

"По нашему мнению, суд необоснованно отказал в применении пункта 1 статьи 149.3 ГК РФ, в соответствии с которым не допускается истребование от добросовестного приобретателя бездокументарных ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права, а также аналогичной нормы части 7.3 статьи 18 федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ "Об организованных торгах". Приобретение ценных бумаг на организованных торгах, по нашему мнению, должно исключать сомнения в признании покупателя добросовестным приобретателем", - говорится в письме.

Ассоциация отметила, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

"Нарушение данного принципа окажет негативное влияние на весь российский финансовый рынок, снизит его привлекательность для российских и иностранных инвесторов, и нанесет серьезный ущерб всей российской финансовой индустрии", - подчеркивается в письме.

В НАУФОР считают, что стабильное функционирование финансового рынка, поддержание доверия граждан к финансовой системе государства, включающей в себя и одну из ее ключевых инфраструктурных организаций - фондовую биржу, является важным публичным интересом, который нуждается в защите не менее, чем иные публичные интересы.

"Нарушение стабильности гражданского оборота в части финансовых инструментов, обращающихся на организованных торгах, поставит под сомнение возможность реализации инфраструктурных проектов, для финансирования которых предусмотрен выпуск ценных бумаг, что в конечном счете приведет к замедлению экономического роста в стране", - заключается в письме.

В 2022 году Генпрокуратура, действуя в интересах Росимущества, через суд добилась изъятия в пользу государства 89,5% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

Правительство в декабре 2023 года распорядилось передать госкорпорации "Росатом" принадлежащие государству 89,5% акций СМЗ в качестве имущественного взноса, в январе 2024 года распоряжение было выполнено.

Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года по иску прокурора региона истребовал в пользу государства оставшихся 10,5% акций ОАО "СМЗ", принадлежавших 2,3 тысячи миноритарных акционеров завода.

В марте обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается прецедентов изъятия акций у миноритарных акционеров, которые их приобрели на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития, и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно", - ответила она на вопрос об отношении ЦБ к решению по СМЗ и другим подобным делам.

"Будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего, с законодательной точки зрения, что сможем предложить", - обещала она.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99 568 рублей, он состоит из 398 272 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.