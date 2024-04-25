Миноритарные акционеры СМЗ массово обжалуют изъятие акций в пользу РФ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Апелляционные жалобы поступили в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) от почти 30 миноритарных акционеров ОАО "Соликамский магниевый завод" (Пермский край) и управляющей компании по делу об изъятии акций предприятия в пользу государства. Об этом сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Так, обжаловать вынесенное в марте решение арбитражного суда Пермского края на данный момент решили 27 физических лиц и три юридических лица, среди которых - АО "Открытие брокер" (оказывает брокерские и иные финансовые услуги), а также ООО "ОИнвест" и АО "ИК регион" (занимаются вложениями в ценные бумаги и управлением ими). У последних двух истребовано 4 и 9,362 тыс. акций соответственно.

Ни одна из апелляционных жалоб пока не принята к производству, две из них оставлены без движения для устранения недостатков.

В общей сложности к апелляционному обжалованию прибегли миноритарные владельцы 9,596 тыс. акций, что составляет 23% от общего числа акций (около 41,7 тыс. акций), истребованных от миноритарных владельцев в пользу государства.

Так как решение суда первой инстанции в полном объеме изготовлено 2 апреля, у остальных участников спора остается еще неделя, чтобы подать апелляционные жалобы. Срок для обжалования истечет 2 мая.

Как сообщалось, в марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора региона об истребовании в пользу РФ оставшихся 10,5% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритарным держателям.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выразила серьезную обеспокоенность этим решением, аргументируя это, в частности тем, что миноритарии приобрели бумаги на организованных торгах в рамках обычного гражданского оборота.

Ассоциация отмечала, что невозможность истребования от добросовестного приобретателя ценных бумаг, приобретенных на организованных торгах, является одним из определяющих правовых принципов, необходимых для функционирования и развития рынка ценных бумаг.

"Нарушение данного принципа окажет негативное влияние на весь российский финансовый рынок, снизит его привлекательность для российских и иностранных инвесторов, и нанесет серьезный ущерб всей российской финансовой индустрии", - подчеркивалось в письме НАУФОР, которое было направлено в Верховный суд РФ.

Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже, выражала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается прецедентов изъятия акций у миноритарных акционеров, которые их приобрели на организованных торгах, нас, конечно, беспокоит эта ситуация. Потому что это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития, и в том числе использовать возможности рынка капитала, конечно, сохранение этого доверия суперважно", - сказала она, отвечая в ходе пресс-конференции на просьбу прокомментировать отношение ЦБ к решению по СМЗ и другим подобным делам.

"Будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего, с законодательной точки зрения, что сможем предложить", - обещала она.

Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу РФ в 2022 году. Они принадлежали четырем крупным акционерам-физлицам: Сергею Кирпичеву (15,45%), Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Игорю Пестрикову (25%). Решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

В январе прошлого года президент РФ подписал указ о передаче госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса пакета акций СМЗ, который перешел в федеральную собственность. В январе 2024 года распоряжение было выполнено.

СМЗ выпускает магниевую и редкометалльную продукцию (ниобиевую, танталовую, титановую и некоторую другую). Уставный капитал завода составляет 99,568 тыс. рублей, он состоит из 398,272 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля.