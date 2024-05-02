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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Более 1 тыс. жителей Викуловского района Тюменской области эвакуировали из-за паводка

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Почти два десятка населенных пунктов в Викуловском районе Тюменской области находятся в зоне подтопления из-за разлива реки Ишим, сообщил глава региона Александр Моор в своем телеграм-канале в четверг.

"В зоне возможного подтопления - 19 населенных пунктов. Эвакуировано более тысячи человек", - написал Моор.

Он отметил, что в районе "самый масштабный паводок в новейшей истории".

"Уровень реки Ишим уже превысил рекордные отметки семилетней давности. Данные на 18:00 (16:00 мск) - 1139 см", - сообщил Моор.

По его словам, в четверг из-за шквалистого ветра временно не работали лодочные переправы.

"Судя по тому, как паводок проходит выше по течению Ишима, период "большой" воды в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно. Не меньше двух недель", - отметил губернатор.

Хроника 30 марта – 02 мая 2024 годаПаводок в России
Александр Моор Тюменская область
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