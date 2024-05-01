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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Более 1,3 тыс. жителей Абатского района Тюменской области эвакуировали из-за воды

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - МЧС России призывает жителей деревень Абатского района Тюменской области эвакуироваться в связи с ростом уровня воды, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

На данный момент в этом районе уже эвакуировано более 1 300 человек, из них более 400 детей. Здесь действуют пять пунктов временного размещения, в которых находятся 192 человека, из них 60 детей. Остальные расселились у родственников.

"По руслу реки Ишим в Абатском районе расположены деревни Назарово, Юрга, Черемшанка. Там сотрудники МЧС России в составе эвакуационных комиссий оповещают население о складывающейся обстановке и предлагают жителям покинуть населенные пункты, попадающие в зону возможного подтопления", - отмечается в сообщении.

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В местах, где вода уже зашла на территорию района, люди эвакуируются с помощью спасателей.

По последним данным, вода в районе села Абатское поднялась на 7 см.

Согласно гидробюллетеню, по данным на 12:00 по местному времени уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское достиг 1 229 см (критическая отметка 960 см).

Как сообщалось, от "большой земли" оказались отрезаны 14 населенных пунктов района.

Хроника 30 марта – 01 мая 2024 годаПаводок в России
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