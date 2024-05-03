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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Ишим в тюменском селе Викулово за сутки поднялся на 22 см

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово (райцентр Викуловского района) Тюменской области продолжает расти, сообщает информационный центр регионального правительства в пятницу.

Так, согласно замерам, к утру 3 мая река поднялась на 22 см до 1151 см (критический уровень 1000 см).

Между тем, в городе Ишим за сутки зарегистрирован спад воды в реке на 9 см до 1040 см, в селе Ильинка Казанского района - на 7 см до 835 см.

Ранее сообщалось, что глава региона Александр Моор заявил: максимальный уровень в реке Ишим в селе Викулово ожидается 8-9 мая. В зоне возможного подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов; эвакуировано более 1 тыс. человек.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка. По последним данным, из зон подтопления эвакуировано свыше 6 тыс. человек.

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