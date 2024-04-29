Более 5 тыс. пострадавших от паводка курганцев получат выплаты в 10 тыс. рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области первоочередными становятся выплаты пострадавшим от паводка и оценка жилого фонда, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"На сегодня единовременные выплаты по 10 тыс. рублей в связи с паводком назначены уже более чем 5 тыс. граждан", - написал Шумков в телеграм-канале.

По его словам, комиссии завершили обследование состояния жилого фонда в Целинном, Притобольном, Звериноголовском и Белозерском округах. Несколько домов осталось дообследовать в Куртамышском округе. С завтрашнего дня начинается обследование жилого фонда в Кетовском округе и Кургане.

Утром в понедельник уровень воды в реке Тобол в пределах Кургана упал еще на 16 см, достигнув отметки в 854 см.