Многодетным и пожилым в зоне паводка Курганской области выплатят еще по 10 тыс. руб

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Многодетные семьи и пожилые люди старше 70 лет, чьи дома оказались затоплены в результате паводка, получат дополнительные выплаты в размере 10 тыс. рублей, сообщает губернатор области Вадим Шумков во вторник.

"Уже говорил, что ребятишки из многодетных семей и семей участников СВО, проживающих в домах, которые были подтоплены, летом бесплатно отдохнут в детских загородных лагерях. А пожилые земляки - в санаториях. Сегодня приняли еще одно решение, касающееся многодетных семей и пожилых земляков старше 70-ти лет, в чьи дома зашла вода. Они получат дополнительно к уже установленным выплатам по паводку еще по 10 тыс. рублей в качестве единовременной финансовой помощи от правительства региона", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, семьи участников СВО, проживающие в зоне паводка, дополнительные выплаты уже получают.

В свою очередь пресс-служба губернатора отмечает, что региональный департамент социальной политики и администрации муниципальных образований, муниципальные комиссии, "отрабатывают перечень получателей дополнительных выплат".

Ранее сообщалось, что губернатор Курганской области поручил выплатить единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей пострадавшим от паводка жителям области, которые не смогли ее получить по установленным законом "нормативам затопления" дома. Выплату проведут из внебюджетных ресурсов, ее смогут получить более 700 человек.

Как сообщалось, с 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По состоянию на 30 апреля, остаются затопленными 825 жилых домов в 24 населенных пунктах семи муниципальных образований, 6 773 дачных дома, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.