Более 6,5 тыс. тюменцев эвакуировали из-за паводка

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Растет число жителей Тюменской области, эвакуированных из-за паводка.

Так, по данным МЧС России, к 3 мая из зон подтопления эвакуированы более 6,5 тыс. жителей региона.

В 43 населенных пунктах остаются подтопленными 361 дом, 523 дачных дома, 3169 приусадебных участка и 30 участков автомобильных дорог, подчеркивается в сообщении.

По данным на 2 мая, из зон подтопления в Тюменской области были эвакуированы свыше 6 тыс. человек.

С 8 апреля в регионе действует режим ЧС из-за угрозы паводка.