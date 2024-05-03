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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Более 6,5 тыс. тюменцев эвакуировали из-за паводка

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Растет число жителей Тюменской области, эвакуированных из-за паводка.

Так, по данным МЧС России, к 3 мая из зон подтопления эвакуированы более 6,5 тыс. жителей региона.

В 43 населенных пунктах остаются подтопленными 361 дом, 523 дачных дома, 3169 приусадебных участка и 30 участков автомобильных дорог, подчеркивается в сообщении.

По данным на 2 мая, из зон подтопления в Тюменской области были эвакуированы свыше 6 тыс. человек.

С 8 апреля в регионе действует режим ЧС из-за угрозы паводка.

Хроника 30 марта – 03 мая 2024 годаПаводок в России
МЧС Тюменская область
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