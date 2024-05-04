Множество машин ночью оказались заблокированы на свердловской трассе из-за метели

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Снегопад накрыл Свердловскую область, в результате на федеральной трассе "Пермь-Екатеринбург" ночью автомобилисты оказались в "снежном плену", многим пришлось ночевать прямо на месте.

"Экипажи ДПС всю ночь оказывали помощь автомобилистам, оказавшимся заложниками ситуации на автодороге "Пермь-Екатеринбург", освобождая проезжую часть для проезда на сложных участках", - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Как сообщили "Интерфаксу" очевидцы, на трассе бушевала метель, намело сугробы с полколеса. По обе стороны встали вереницы машин, возможности ехать не было.

Из-за непогоды на усиленный режим работы переведены энергетики. Как сообщает ПАО "Россети Урал" , проводится оценка масштабов повреждений.

"Подобные серьезные последствия непогоды, которая на отдельных территориях еще не стабилизировалась, не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет", - отмечается в сообщении.

На ликвидации суммарно задействовано свыше 67 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 171 человек, привлечено 69 единиц спецтехники.

По предварительным оценкам специалистам предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на пяти линиях 110 кВ, шести линиях электропередачи 35 кВ, а также на 38 ВЛ 6-10 кВ.