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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Сильные снегопады накрыли Урал

Сильные снегопады накрыли Урал
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сильные снегопады наблюдаются в регионах Уральского федерального округа.

Из-за непогоды частично перекрыты дороги, где-то есть перебои с электроснабжением, отменены массовые мероприятия.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, вводятся временные ограничения движения для городского и междугороднего пассажирского транспорта в Ревдинском районе, где на дороге рыхлый снег. На части трассы из Ревды в Курганово ограничено движение для грузовиков. На участках трассы из Екатеринбурга в Серов из-за снежного наката на дороге введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта.

Ранее из-за непогоды в Свердловской области на усиленный режим работы были переведены энергетики.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга заявляет, что на уборку города вышла коммунальная техника, поэтому лучше без необходимости не пользоваться личными автомобилями, это позволит снизить трафик и оперативнее справиться с последствиями снегопада.

Информационный центр правительства Тюменской области сообщает, что за последние 12 часов в Тюмени выпало более 22 мм осадков в виде мокрого снега, это является половиной месячной нормы.

Глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своем телеграм-канале, что, по предварительным данным, в некоторых районах зафиксировано более 30 отключений электричества. Под тяжестью мокрого снега падают деревья и ветки.

"Все выходные необходимо работать в усиленном режиме. Также хочу напомнить, что по причине неблагоприятных погодных условий запланированные на сегодня массовые городские мероприятия переносятся", - отметил он, добавив, что, по прогнозу, в ближайшие дни снегопад продолжится.

В Челябинской области, как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, автомобилистов предупреждают об ухудшении погодных условий. В отдельных районах региона ожидаются заморозки, снег и гололед. Никаких ограничений пока не введено.

В ночь на 4 мая на федеральной трассе "Пермь-Екатеринбург" автомобилисты оказались в "снежном плену", многим пришлось ночевать прямо на месте. Как сообщали "Интерфаксу" очевидцы, на трассе бушевала метель, намело сугробы с полколеса. По обе стороны встали вереницы машин, возможности ехать не было.

Екатеринбург Свердловская область Челябинская область Тюменская область
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