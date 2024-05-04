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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Число задержанных из-за непогоды на Урале поездов выросло до 30

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Более трех десятков поездов дальнего следования и пригородного сообщения задержаны в связи с непогодой в Свердловской области, сообщает в субботу пресс-служба Свердловской железной дороги.

"Из-за неблагоприятных погодных условий, налипания снега, обледенения и обрыва проводов одновременно на нескольких участках железной дороги в Свердловской области произошел сбой в графике движения поездов. Были задержаны более 30 пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения", - сказали в пресс-службе.

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Время задержки составило от 15 минут до 6,5 часов.

Для очистки путей от снега задействованы более сотни человек и 11 единиц техники, используются технические средства для восстановления работы устройств управления движением, организованы круглосуточные дежурства руководителей. Пропуск пассажирских поездов ведется в первоочередном порядке.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды задержаны шесть поездов дальнего следования и четыре пригородных поезда.

Урал накрыли мощные снегопады. В Свердловской области введены временные ограничения движения на некоторых участках региональных дорог.

Урал Свердловская область
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