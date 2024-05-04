Непогода оставила без света около 40 тыс. человек в Свердловской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Энергетики более 18 часов ведут аварийно-восстановительные работы, устраняя последствия циклона в Свердловской области, сообщило в субботу ПАО "Россети Урал".

"На 18:00 без электроснабжения остается чуть более 40 тыс. человек, находящихся в зоне ответственности нашей компании", - говорится в сообщении.

Параллельно в регионе работают специалисты других сетевых организаций.

В настоящий момент технологические нарушения на сетях "Россетей Урал" устраняют 371 человек и 118 единиц спецтехники.

Согласно сообщению, высота отдельных обледеневших деревьев, упавших на энергообьекты, составляет 20-30 метров.

Накануне Урал накрыли мощные снегопады. По данным региональной прокуратуры, была приостановлена подача электроснабжения потребителям в 24 населенных пунктах (около 74 тыс. человек).