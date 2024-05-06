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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Уровень Ишима в селе Викулово превысил рекорд семилетней давности на 70 см

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово - райцентр Викуловского района Тюменской области - продолжает подниматься, сообщает информационный центр регионального правительства в понедельник.

Так, к утру 6 мая река поднялась на 2 см, до 1168 см и превысила в пределах села рекордную отметку 2017 года на 70 см.

Ранее сообщалось, что максимальный уровень Ишима в Викулове ожидается 8-9 мая. В зоне возможного подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов; эвакуированы более тысячи человек.

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