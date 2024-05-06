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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В центре Москвы утром во вторник ограничат движение транспорта

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В центре Москвы с утра 7 мая закроют для транспорта несколько улиц и набережных, сообщил городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

С 8:00 до окончания мероприятия движение для транспорта будет закрыто: на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до Большого Москворецкого моста, на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Болотной улицы, на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста, на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста, на Кремлевской набережной от съезда на Боровицкую площадь до Москворецкой набережной, а также на Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.

Кроме того, с 00:01 7 мая до окончания мероприятия будет запрещена парковка на улицах Ильинка (от Новой площади до Красной площади) и Варварка (от Старой площади до Большого Москворецкого моста).

Ильинка Москва Красная площадь Старая площадь Китай-город
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