На инаугурацию пригласили глав всех аккредитованных в Москве диппредставительств

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Аккредитованные в Москве главы зарубежных диппредставительств приглашены на инаугурацию президента Владимира Путина 7 мая, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Инаугурация у нас носит внутригосударственный характер. По традиции приглашаем глав диппредставительств, присутствующих в Москве", - сказал он и добавил, что приглашены все главы диппредставительств, которые аккредитованы в Москве.