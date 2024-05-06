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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

На инаугурацию пригласили глав всех аккредитованных в Москве диппредставительств

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Аккредитованные в Москве главы зарубежных диппредставительств приглашены на инаугурацию президента Владимира Путина 7 мая, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Инаугурация у нас носит внутригосударственный характер. По традиции приглашаем глав диппредставительств, присутствующих в Москве", - сказал он и добавил, что приглашены все главы диппредставительств, которые аккредитованы в Москве.

Юрий Ушаков Владимир Путин Москва
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