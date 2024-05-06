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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

В ЕС пока не решили, как ответить на приглашения на инаугурацию президента РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель против участия ЕС в этой церемонии

В ЕС пока не решили, как ответить на приглашения на инаугурацию президента РФ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Делегация ЕС в Москве и государства-члены союза получили приглашения на инаугурацию президента РФ Владимира Путина, однако решения о согласованном ответе пока нет, сообщил Петер Стано, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

"Мы пока размышляем о реакции, которую проявим. Мы, как всегда, хотим скоординированного в меру возможности подхода Европейского союза в том, что касается внешней политики. Мы обсуждаем с государствами-членами, какой будет наша реакция с учетом всех соответствующих элементов. Окончательного решения пока нет", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Тем не менее, высокий представитель (ЕС по иностранным делам) Жозеп Боррель против участия Европейского союза в этом событии в Москве", - добавил пресс-секретарь.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая.

ЕС Жозеп Боррель РФ Владимир Путин
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