Число погибших при пожарах в иркутских СНТ увеличилось до двух человек

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли при пожарах в садовых товариществах в Братском районе Иркутской области, сообщил "Интерфаксу" глава района Александр Дубровин во вторник.

"Двое погибло в разных дачных кооперативах - двое мужчин, в "Алюминщике" и "Локомотиве", - сказал Дубровин.

Он добавил, что 13 человек обращались за медицинской помощью.

"Четверо пострадавших (...), одна женщина в тяжелом состоянии, с ожогами", - сказал глава района.

Как сообщалось, в понедельник в Братском районе загорелись садовые товарищества, в том числе четыре - в Вихоревке. Пострадала женщина. В почти сгоревшем СНТ "Локомотив" обнаружено тело погибшего мужчины.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в регионе режим ЧС в связи с пожарами и неблагоприятным прогнозом погоды.