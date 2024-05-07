Пожары уничтожили более 700 строений в Иркутской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Более 700 различных построек повреждены в результате пожаров в восьми садовых товариществах и на окраине города Вихоревка Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Огнем было охвачено восемь садоводств и окраина города Вихоревка. Уничтожено 725 различных строений и хозяйственных построек, в том числе 13 жилых домов в Вихоревке, в которых проживало 34 человека (17 детей)", - говорится в сообщении.

По информации областных властей, в понедельник на территории Братска и Братского района действовало 29 пожаров, 4 из которых крупные и 7 – ландшафтные. За исключением пожара в группе садоводств на 34-м километре трассы Тулун - Братск, все возгорания ликвидированы.

Как сообщалось, в Иркутской области действует режим ЧС в связи с пожарами и неблагоприятным прогнозом погоды.