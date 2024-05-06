Тело погибшего обнаружено в почти полностью выгоревшем СНТ в Иркутской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Тело погибшего мужчины обнаружено на территории загоревшегося в понедельник СНТ "Локомотив" в городе Вихоревке Иркутской области, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"Трагичную новость сообщил мэр Вихоревки Николай Юрьевич Дружинин. В СНТ "Локомотив" было обнаружено тело мужчины, 1948 года рождения. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели", - написал Кобзев.

По его словам, на место также выехала испытательная пожарная лаборатория.

Как сообщалось, садовое товарищество "Локомотив" практически полностью выгорело в Вихоревке. Помимо этого СНТ, еще три садовых товарищества загорелись в Вихоревке в понедельник. Пострадала женщина, она находится в крайне тяжелом состоянии.