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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Путин поручил создать систему противодействия IT-преступлениям

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году создать систему эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Путин поручил также добиться снижения ущерба от совершения таких преступлений.

Также президентом поставлена задача обеспечить "сетевой суверенитет и информационную безопасность в сети интернет".

Соответствующие поручения содержатся в указе "О национальных целях развития на период до 2030 года и на перспнективу до 2036 года".

Указ подписан после вступления Путиным в пятый раз в должность президента РФ.

Владимир Путин
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