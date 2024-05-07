Путин поручил увеличить долю российского ПО в госкомпаниях к 2030 году до 95%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Темпы роста инвестиций в российские ИТ-решения в 2025-2030 годах должны быть вдвое выше темпа роста ВВП. Это предусмотрено национальной целью "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы", говорится в опубликованном во вторник указе президента РФ Владимира Путина; в указе, в частности, также говорится о необходимости увеличить долю российского софта в госкомпаниях к 2030 году до 95%.

Документом также предусмотрен переход к 2030 году не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы.

К 2030 году доля использования российского ПО в госорганах, госкорпорациях, госкомпаниях, а также организациях, в которых государству принадлежит более 50%, должна составлять 95%.

Согласно указу, к 2030 году доля предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме должна составлять 99%. При этом должна быть внедрена система поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 массовых социально значимых электронных госуслуг в проактивном режиме или при непосредственном обращении заявителя за счет внедрения в деятельность госорганов единой цифровой платформы.

Еще один целевой показатель национальной цели подразумевает создание системы эффективного противодействия киберпреступлениям и снижения ущерба от их совершения.

Указом также предусматривается формирование рынка данных, их активное вовлечение в хозяйственный оборот, хранение, обмен и защита.

К 2030 году доля домохозяйств, обеспеченных высокоскоростным широкополосным доступом в интернет, в том числе с использованием сетей спутниковой и мобильной связи, должна составить 97%, а к 2036 году - 99%.

Указ также предусматривает достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов информации, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Кроме того, в документе говорится об обеспечении сетевого суверенитета и информационной безопасности в интернете.