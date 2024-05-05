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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Река Тобол в Тюменской области подтопила территории в одном из городских округов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Вода в реке Тобол в Тюменской области неожиданно пошла по старому руслу и подтопила дороги в Заводоуковском городском округе, сообщил в воскресенье губернатор области Александр Моор.

"В очередной раз убеждаемся, что стихия непредсказуема. Река Тобол пошла старым руслом и затопила пойму рядом с деревней Пономарева и селом Новолыбаево Заводоуковского городского округа. При этом ждали паводок с одной стороны, а топить стало с другой", - написал он в своем телеграм-канале.

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По его словам, дорожные службы и сотрудники МЧС оперативно укрепляют защитные сооружения, подтопленных домов нет.

"Дорогу, которая ведет от Заводоуковска в населенные пункты Лыбаевской сельской администрации, также постарались защитить от перелива. Но течение настолько сильное, что насыпи смыло. Сейчас некоторые участки можно проехать только на грузовиках", - отметил Моор.

По его словам, чтобы обезопасить движение, выставлены наряды ДПС.

"Вся пойма Тобола от Кургана до Упорово под водой. И эта огромная масса продолжает стекать вниз по течению. Угроза паводка сохраняется, продолжаем работать в режиме ЧС", - добавил губернатор.

Как сообщалось, с 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы более 6,5 тыс. жителей региона.

Хроника 30 марта – 05 мая 2024 годаПаводок в России
Тобол Тюменская область Александр Моор
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