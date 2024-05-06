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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Уровень Тобола продолжает повышаться в Тюменской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Уровень Тобола поднялся за минувшие сутки почти во всех населенных пунктах Тюменской области, расположенных вблизи реки, сообщает информационный центр регионального правительства в понедельник.

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Так, в городе Ялуторовске Тобол к утру 6 мая поднялся на 11 см, до 650 см, в селе Иевлево Ярковского района - на 12 см, до 580 см, в селе Упорово (райцентре Упоровского района) - на 2 см, до 876 см.

При этом в селе Коркино Упоровского района уровень Тобола за сутки снизился на 5 см и составил 872 см.

Ранее сообщалось, что в Упоровском районе из-за разлива Тобола эвакуированы около 500 человек, подтоплено 74 приусадебных участка и более 6 тыс. га пашни.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. жителей региона.

Хроника 30 марта – 06 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ярковский район Иевлево Коркино Упорово Тобол
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