Лукашенко прибыл с визитом в Москву

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Москве 8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Ожидается, что Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Белоруссии по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.

Планируется, что главы государств обсудят ход выполнения решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года "О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", а также реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС.

В повестку дня заседания включены вопросы о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны, о внесении изменений в регламент работы Евразийской экономической комиссии, о представлении информации в соответствии с протоколом о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Кроме того, планируется обсудить вопросы подписания протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и социалистической республикой Вьетнам - с другой в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров.

Членами ЕАЭС являются Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Армения. В заседании Высшего Евразийского экономического совета также примут участие лидеры Узбекистана и Кубы, которые являются странами-наблюдателями при ЕАЭС.

В пресс-службе белорусского президента добавили, что в первой половине дня 9 мая Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.