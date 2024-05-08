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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Лукашенко прибыл с визитом в Москву

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Москве 8 мая глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. Ожидается, что Лукашенко в своем выступлении на заседании обозначит позицию Белоруссии по основным вопросам повестки дня и выскажется о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции.

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Планируется, что главы государств обсудят ход выполнения решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 года "О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", а также реализацию основных направлений международной деятельности ЕАЭС.

В повестку дня заседания включены вопросы о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Монголией с другой стороны, о внесении изменений в регламент работы Евразийской экономической комиссии, о представлении информации в соответствии с протоколом о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Кроме того, планируется обсудить вопросы подписания протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и социалистической республикой Вьетнам - с другой в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров.

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Членами ЕАЭС являются Белоруссия, Россия, Казахстан, Киргизия и Армения. В заседании Высшего Евразийского экономического совета также примут участие лидеры Узбекистана и Кубы, которые являются странами-наблюдателями при ЕАЭС.

В пресс-службе белорусского президента добавили, что в первой половине дня 9 мая Лукашенко на Красной площади вместе с другими приглашенными лидерами стран будет присутствовать на военном параде в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Александр Лукашенко Белоруссия ЕАЭС РФ
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