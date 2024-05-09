Военные парады и марши в День Победы прошли на Дальнем Востоке

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Мероприятия, посвященные 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходят в регионах Дальнего Востока, передают корреспонденты "Интерфакса" в четверг.

В Петропавловске-Камчатском по площади имени Ленина прошел торжественным маршем личный состав парадных расчетов Войск и Сил на Северо-Востоке России. По данным пресс-службы Восточного военного округа (ВВО), в мероприятии приняли участие 14 сводных рот численностью более тысячи человек.

В Южно-Сахалинске по главной площади города торжественным маршем прошли около 700 человек. По традиции механизированную колонну возглавила легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии "Катюша". Зрители также увидели реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", зенитно-ракетные системы "С-400ПС", артиллерийские установки "Гиацинт-Б", бронированные разведывательно-дозорные машины и бронетранспортеры БТР-80, береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион".

Главный парад войск Восточного военного округа и других силовых структур состоялся в Хабаровске. Торжественным маршем на площади имени Ленина в составе пеших парадных расчетов прошли более 2,6 тыс. человек, было задействовано около 90 образцов вооружения, военной и специальной техники.

В параде приняли участие военнослужащие, спасатели МЧС России, сотрудники силовых ведомств, курсанты и кадеты учебных заведений. Впервые была сформирована сводная рота участников СВО. Командовал парадом врио начальника штаба ВВО генерал-майор Андрей Козлов. Принимал парад кавалер трех орденов Мужества врио командующего войсками округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Во Владивостоке, где располагается штаб Тихоокеанского флота (ТОФ), также прошел военный парад. Командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина поздравил с трибуны участников парада, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города.

При исполнении государственного гимна РФ на Корабельной набережной прозвучали залпы артиллерийский орудий. Павших воинов в годы войны почтили минутой молчания. Торжественным маршем перед главной трибуной прошли более 1,6 тыс. человек, в том числе свыше тысячи военнослужащих ТОФ.

В параде Победы во Владивостоке приняли участие парадные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, а также береговых войск флота. В парадном строю прошли военнослужащие 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты ТОФ.

В Амурской области парады Победы с участием военной техники проходят только в Белогорске, где расположен штаб общевойсковой армии ВВО. В параде приняли участие порядка тысячи человек и более 20 единиц военной техники.

В состав механизированной колонны военной техники вошли легендарные гвардейский реактивный миномет БМ-13 "Катюша" и танк Т-34-85. Впервые в составе колонны проследовал унифицированный комплекс сбора и обработки данных на базе автомобиля многоцелевого назначения Тигр-М, который предназначен для сбора и обработки данных о ядерных взрывах, радиационной химической и биологической обстановке.

Под аккомпанемент музыки из песни "Священная война" рота почетного караула пронесла перед ветеранами, тружениками тыла и почетными гостями мероприятия знамя Победы и государственный флаг РФ.