В Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев ввел режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей из-за неблагоприятных погодных условий, соответствующий указ главы региона опубликован.

Режим ЧС введен на всей территории области.

Министру сельского хозяйства Воронежской области Алексею Сапронову указом поручено проводить ежедневный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, сложившейся в связи с неблагоприятными погодными условиями - заморозками.

Кроме того, главам районов до 20 мая необходимо предоставить данные об ущербе, который заморозки нанесли сельхозкультурам и многолетним насаждениям.

В ночь с 3 на 4 мая и с 4 на 5 мая 2024 года наблюдалось опасное агрометеорологическое явление - заморозки. Погодная аномалия затронула всю территорию Воронежской области. Температура воздуха по области опускалась 4 мая до минус 4,6 градуса, 5 мая - до минус 3 градусов. Температура почвы 4 мая была минус 5 градусов, 5 мая - минус 3,5 градуса.

По предварительным данным, площадь культур, погибших или сильно поврежденных заморозками, превысила 245 тысяч гектаров

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Воронежской области в 2024 году составит более 2,7 млн га.