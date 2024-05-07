Эксперты-аграрии назвали майские заморозки угрозой будущему урожаю

Институт конъюнктуры аграрного рынка из-за заморозков может снизить прогноз по урожаю

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Майские заморозки на европейской территории России представляют серьезную угрозу будущему урожаю сельхозкультур, они не только замедлили ход полевых работ, но и повредили уже взошедшие посевы, заявили эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

Оценить потери будет можно после нормализации ситуации.

"Ситуация выглядит тревожно по всей европейской территории страны, мы видим точечные, но значимые проблемы во всех местах. Где-то больше, где-то меньше, но они есть", - заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его словам, речь идет не только о посевах зерна. Заморозки отразились и на других сельхозкультурах. "Потери могут быть восстановлены пересевом, но только частично", - сказал он.

Точных оценок ущерба пока нет, "поскольку впереди еще, как минимум, двое суток заморозков". "После 9 мая, когда, надеемся, ситуация более-менее нормализуется, можно будет приступить к более детальной оценке, - считает Рылько. - Но ущерб уже есть, он уже нанесен и уже видится как вполне значительный по многим сельхозкультурам".

Рылько не исключил, что ИКАР на этом фоне снизит прогноз сбора урожая в этом году. Недавно из-за засухи на юге он понизил оценку по производству зерна до 142 млн со 146 млн тонн, в том числе пшеницы - до 91 млн с 93 млн тонн. "Теперь будем смотреть прогнозы по всем культурам, не только по зерну", - заявил он.

Как считает генеральный директор агрокорпорации "Био-Тон" (ведущий производитель подсолнечника в России, Самарская область) Ирина Логачева, похолодание и осадки в виде снега могут сместить сроки полевых работ и привести к позднему созреванию подсолнечника.

"Семена подсолнечника начинают прорастать при температуре плюс 4-6 градусов. Наклюнувшиеся семена выдерживают кратковременные заморозки до минус 6 градусов, а всходы до минус 4, - сказала она. - Понижение температуры с конца апреля увеличило период появления всходов, что, в свою очередь, будет влиять на общий период развития растения и, как следствие, приведет к позднему созреванию подсолнечника, к сдвигу сроков его уборки".

Как считает Логачева, главное, чтобы после заморозков было тепло и солнечно, чтобы подсолнечник успел созреть полностью. "Гибриды с длинными сроками созревания могут просто не успеть", - сказала она.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, темпы посевной кампании в регионе сдерживаются погодными условиями. Оценивать последствия похолодания в ведомстве будут позже.

Глава агрохолдинга "Лазаревское" Кристина Романовская считает, что заморозки в Центральной части России могут повредить и озимые, и яровые культуры.

"Это повлечет дополнительные расходы аграриев при и так низкой рентабельности растениеводства. Восстановление потребует дополнительных обработок жидкими удобрениями. Причем это не только сами средства, но и ГСМ, которые заметно подорожали, а также амортизация техники и привлечение дополнительных трудовых ресурсов", - сказала она.

По словам гендиректора зернотрейдера "Доставка морем" Натальи Тугалевой, погодная ситуация может снизить урожайность сельхозкультур в Центральном федеральном округе. "Мы постоянно коммуницируем с аграриями разных регионов. Судя по погодной ситуации, есть вероятность, что в центре может снизиться урожайность. Но за счет увеличения посевной площади под озимыми культурами валовой сбор будет сопоставим с прошлым годом", - сказала она.

Тугалева отметила, что заморозки повлияют и на сроки сбора урожая из-за задержки развития растений.

Как считает управляющий ростовским офисом холдинга "Доставка морем" Денис Сушков, заморозки в центре России могут скорректировать урожай не только основных сельхозкультур. "Это также коснется гороха, льна и нута, поскольку в этом сезоне их активно сеяли. По этим культурам также возможна корректировка по объемам урожая в 2024 году", - сказал он.

В отдельных регионах уже начали подсчитывать ущерб от майских заморозков.

Как сообщил зампредседателя правительства Саратовской области - министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский, сейчас проводится обследование посевов на предмет их возможного повреждения. "В прошедшие выходные в ряде районов Правобережья отмечены почвенные атмосферные заморозки. Окончательную оценку можно будет дать через несколько дней по завершению работ", - написал он.

Повреждение сельхозкультур, а также плодово-ягодных насаждений низкими температурами в Воронежской области отмечают специалисты областного филиала Россельхозцентра. "Озимые культуры легче переносят заморозки, но на протяжении апреля наблюдался повышенный температурный режим, который способствовал быстрому росту растений, нарастанию листовой массы. В результате количество сахаров, обеспечивающих защиту растений от повреждений из-за воздействия отрицательных температур, снизилось", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадали от заморозков и посевы технических культур раннего срока сева (сахарная свекла, подсолнечник, и другие), отмечают специалисты.

По оценке Гидрометцентра, погода, установившаяся в начале мая в западной части страны, "вернулась почти на месяц назад". С 8 по 12 мая арктическая воздушная масса продолжит поступать на европейскую территорию России, где сохранится холодная погода с температурой воздуха на 5-10 ниже средних климатических значений, ночью и утром в большинстве районов заморозки до минус 2-7 градусов.