Из-за заморозков в РФ придется пересеять предварительно 500 тыс. га

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - АПК РФ в этом году из-за заморозков придется пересеять сельхозкультуры на площади 500 тыс. га, сообщила кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании Госдумы во вторник.

"У нас сейчас три региона ввели региональный режим ЧС по заморозкам, выпало (из оборота - ИФ) порядка 500 тыс. га. Пока предварительные данные – на 500 тыс. га все необходимо пересеивать", - заявила Лут, отвечая на вопросы депутатов.

"Семена у нас есть. Лимитов, которые предусмотрены на посевную, в том числе на предстоящий пересев, достаточно. Мы будем контролировать ситуацию. Если вдруг будет не хватать – значит мы изыщем возможности для того, чтобы профинансировать всех, кому это необходимо", - подчеркнула она.

Помимо заморозков, ситуация осложняется тем, что "на юге, действительно, подходим к засухе", отметила Лут. "Если сейчас дождь не пойдет, конечно, это можно будет констатировать как засуху", - добавила она.

При этом она обратила внимание на работу страховых компаний в связи с неблагоприятными погодными условиями. "Плюс хочу затронуть момент со страховыми компаниями. Это отдельная наша тематика, на которую все время сетуют наши сельхозпроизводители, - сказала Лут. - Сейчас будем внимательно следить за действиями страховых компаний по этим случаям, особенно по ЧС, для того, чтобы все добросовестные страхователи получили необходимый объем возмещения в течение десяти дней".

Как сообщалось, режим ЧС из-за заморозков введен в Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях, в Волгоградской области такой режим введен в 32 районах.

Площадь сева сельхозкультур в этом году составляет 84,5 млн га, это на 300 тыс. га больше показателя прошлого года. 20 млн га занимают озимые, 95% посевов которых, по оценке Минсельхоза, находятся в хорошем состоянии.