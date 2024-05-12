Демонтаж временных насыпей начали в Ишимском районе Тюменской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пятьдесят добровольцев отправились из Тюмени в Ишимский район на разбор временных насыпей в связи с устойчивым спадом уровня воды в реке Ишим на территории Тюменской области, сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства региона в воскресенье.

"Сегодня первая бригада тюменских добровольцев выехала в Ишимский район, чтобы приступить к уборке мешков с песком, которые защищали населенные пункты от воды", - говорится в сообщении.

По данным информцентра, в число добровольцев вошли участники тюменских студотрядов, волонтерских организаций, спортсмены.

Отмечается, что на разбор насыпей едут только мужчины старше 18 лет, поскольку "работа требует физических сил и выносливости".

Добровольцев разместят в общежитии Многопрофильного техникума, обеспечат одеждой, перчатками, горячим питанием. Работу планируется организовать вахтами: через неделю первую бригаду сменит следующая.

Кроме того, информцентр областного правительства сообщает, что в воскресенье сотрудники МЧС из Ямало-Ненецкого автономного округа, помогавшие в борьбе с паводком в Заводоуковском городском округе и Упоровском районе, отбыли к месту постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки снизился уровень воды в реке Ишим у Ильинки (на 10 см), у Ишима (на 2 см), у Абатского (на 11 см), у Викулово (на 7 см), а также в реке Тобол у сел Упорово (на 5 см) и Коркино (на 4 см).

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. жителей региона.