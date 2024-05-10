"Новые люди" поддержали кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Фракция "Новые люди" поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России, сообщила депутат Сардана Авксентьева.

"Да, поддержали", - сказала Авксентьева "Интерфаксу" после встречи фракции с Мишустиным в пятницу.

В свою очередь председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев сказал журналистам, что "правительство под руководством Мишустина - очень хорошее, понятное нам предложение президента".

Он отметил, что "есть нерешенные проблемы в здравоохранении, образовании, встал вопрос кадрового голода - это лучше, чем безработица, но задачу надо решать".

По словам Нечаева, "новые 11 нацпроектов показывают, что Россия не живёт только лишь вчерашним или сегодняшним днём, а устремлена в будущее".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в пятницу палата рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать премьера, его заместителей, федеральных министров. Такие полномочия установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

"Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти.

Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты Госдумы", - написал ранее в своем телеграм-канале Володин.

В пятницу утром президент Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства.