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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ "О Председателе Правительства Российской Федерации", сообщила пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в пятницу Госдума проголосовала за Мишустина в качестве кандидата на должность председателя правительства РФ. Голоса распределились следующим образом: за - 375, против - нет, воздержались 57 депутатов.

7 мая после инаугурации Путина Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России. В пятницу стало известно, что глава государства внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Владимир Путин Михаил Мишустин
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