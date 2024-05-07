Правительство России ушло в отставку

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении 7 мая полномочий правительства перед вновь избранным президентом России, сообщается в телеграм-канале кабинета министров.

"Согласно статье 35 Федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" решение о сложении правительством РФ своих полномочий перед вновь избранным президентом России оформляется распоряжением правительства в день вступления в должность президента РФ", - отмечается в сообщении.

"В соответствии со статьей 116 Конституции РФ подписанным распоряжением оформлено такое решение", - пояснили в пресс-службе.

Кабинет во главе с Мишустиным проработал чуть более четырех лет.

После сложения полномочий правительство РФ по поручению президента продолжает исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Это определяет статья 117 Основного закона страны.

Как ожидается, уже 10 мая Госдума соберется для утверждения нового главы правительства.

Планируется, что ранее в тот же день кандидат в премьеры, предложенный президентом, проведет консультации со всеми парламентскими фракциями.

Согласно Конституции, председатель правительства РФ утверждается Госдумой.

Премьер не позднее недельного срока после утверждения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предлагает президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Отставка правительства Мишустина стала 15-й по счету со времени принятия в июне 1990 года Декларации о государственном суверенитете России. Это шестой по счету кабинет, который сложит полномочия перед вновь избранным президентом РФ. Остальные кабинеты распускались указами президента РФ.