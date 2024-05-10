Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьера России

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в пятницу проголосовала за Михаила Мишустина в качестве кандидата на должность председателя правительства РФ.

Голоса распределились следующим образом: за - 375, против - нет, воздержались 57 депутатов.

Процедуру голосования предваряло выступление Мишустина перед депутатами, дискуссия в зале заседаний. Депутаты смогли задать кандидату вопросы, по два от каждой фракции. Свои позиции с трибуны Думы высказали руководители думских фракций.

Ранее в пятницу также состоялись встречи Мишустина с думскими фракциями.

Так, парламентское большинство, фракция "Единая Россия" единогласно поддержала кандидата, об этом сообщил ее руководитель Владимир Васильев. Также за то, чтобы Мишустин продолжил работать на посту премьера, высказались в ЛДПР, "Справедливой России - За Правду" и "Новые люди". В КПРФ заявили, что несмотря на поддержку многих направлений деятельности кабмина, считают, что нужны дополнительные решения и в связи с этим депутаты-коммунисты воздержатся при голосовании.

При рассмотрении вопроса в зале заседаний присутствовали представители делового сообщества, руководили деловых объединений, представители профсоюзов, Счетной палаты, Уполномоченного по правам человека, президент Академии наук, ректоры крупнейших вузов, по трансляции были подключены депутаты из региональных законодательных собраний, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что Дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства: утверждать премьера, его заместителей, федеральных министров. Такие полномочия установлены поправками к Конституции РФ в 2020 году.

По словам Володина, наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти, когда "Дума, получив полномочия, несет ответственность за кадровые решения, за работу председателя правительства, за работу его заместителей, министров".

"Это нас ко многому обязывает, и если были этапы в нашей деятельности, когда критиковали и говорили: мы не отвечаем за то, что делает правительство или всё плохое - это их, а всё хорошее - это нас касается, то сейчас мы так уже говорить не можем", - сказал спикер Госдумы.

Михаил Мишустин занимал пост председателя правительства чуть более четырех лет - с января 2020 года. После официального назначения он станет 14-м главой правительства за время существования независимой России и четвертым премьер-министром, переизбранным фактически на второй срок.