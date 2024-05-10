Власти Петербурга начали проверку компании, автобус которой упал в Мойку

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга начал комплексную проверку компании "Такси", которая числится организатором перевозки пассажиров на автобусе, упавшем в пятницу в Мойку.

В комитете сообщают, что водитель автобуса перед началом рейса был обследован, транспорт также находился в исправности.

"По информации компании-перевозчика, автобус 7 мая прошел государственное техническое обследование, был полностью исправен. Перед выходом на линию автобус также прошел обязательный техосмотр. Водитель, в свою очередь, прошел медицинское освидетельствование и был допущен к управлению транспортным средством. Накануне у него был по графику 12-часовой рабочий день, из которых 8 часов - на линии, остальное - отдых и обеденное время", - уточняется в сообщении.

В нем говорится, что со стороны комитета и компании-перевозчика следствию оказывается все необходимое содействие. "Изъяты видеозаписи с камеры внутри кабины водителя. Также сняты записи с наружных камер наблюдения", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу сообщалось, что пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку. По данным МЧС, три человека погибли и шестеро пострадали, в том числе четверо находятся в состоянии клинической смерти.

К ликвидации ДТП были привлечены 69 человек и 18 единиц техники.

По факту аварии СК возбудил два уголовных дела.