Спасатели сообщили о трех погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Три человека скончались после падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти, проводятся реанимационные мероприятия. Три человека, к сожалению, скончались", - говорится в сообщении.

В настоящее время водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды. Водолазные спасательные работы на месте аварии завершены, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку.

К ликвидации ДТП были привлечены 69 человек и 18 единиц техники.

По факту аварии СК возбудил два уголовных дела.