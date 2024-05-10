Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Спасатели сообщили о трех погибших при падении автобуса в реку в Петербурге

Спасатели сообщили о трех погибших при падении автобуса в реку в Петербурге
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Три человека скончались после падения пассажирского автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

В РоссииВодителя упавшего в реку автобуса в Петербурге доставили в полициюВодителя упавшего в реку автобуса в Петербурге доставили в полициюЧитать подробнее

"Спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии клинической смерти, проводятся реанимационные мероприятия. Три человека, к сожалению, скончались", - говорится в сообщении.

В настоящее время водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды. Водолазные спасательные работы на месте аварии завершены, добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку.

К ликвидации ДТП были привлечены 69 человек и 18 единиц техники.

По факту аварии СК возбудил два уголовных дела.

Петербург МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компанию, чей автобус упал в Мойку, не раз штрафовали за нарушения при перевозке

СК сообщил о погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге

Мишустин заявил о необходимости развернуть новую модель экономического роста

Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге доставили в полицию

Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге доставили в полицию

Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге

Фракция "Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

"Новые люди" поддержали кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

Фракция "Справедливая Россия - За Правду!" поддержит Мишустина

Фракция "Справедливая Россия - За Правду!" поддержит Мишустина

ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра РФ

Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина

Зюганов подтвердил, что КПРФ воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });