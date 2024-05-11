Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду

Пострадали восемь мирных жителей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о нескольких сбитых воздушных целях на подлете к городу, в результате атаки пострадали 8 мирных жителей.

"Трое пострадавших (две женщины и один мужчина) с различными осколочными ранениями бригадами скорой доставляются из поселка Новосадовый в областную клиническую больницу. Двое пострадавших мужчин из поселка Дубовое доставляются бригадами скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще троим пострадавшим медпомощь оказана на месте, от госпитализации они отказались, дальнейшее лечение будут получать амбулаторно", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в поселке Новосадовый зафиксированы повреждения в 21 жилом доме и одной постройке: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. В селе Таврово в 22 частных домах выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады, кроме того повреждены четыре автомобиля. В поселке Дубовое в четырех квартирах выбиты окна. В селе Стрелецкое повреждены два автомобиля. В селе Никольское в одном частном доме выбиты окна и посечена кровля.

"Все оперативные и аварийные службы работают на местах. Обход территории будет продолжен в светлое время суток", - сообщил глава региона.