Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области.

"Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он также уточнил, что есть повреждение линии электропередачи, жители сел Гора-Подол, Козинка, Глотово, Заречье и Безымено временно остаются без света. К восстановительным работам планируется приступить после согласования с Министерством обороны РФ.

Гладков также сообщил о повторно запущенной сирене ракетной опасности в регионе.