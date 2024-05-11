Силы ПВО за ночь сбили 21 снаряд и 16 БПЛА в разных регионах России

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что за ночь уничтожен 21 реактивный снаряд RM-70 "Вампир" и 16 БПЛА в разных регионах России.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены двадцать один реактивный снаряд и девять БпЛА над территорией Белгородской области, семь БпЛА перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе украинской армии по нефтебазе в городе Ровеньки. Три человека погибли, семеро пострадали. Удар, предположительно, был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате обстрела на нефтебазе возник пожар, повреждены дома вокруг.