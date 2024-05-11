Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

Уровень Тобола в Кургане уменьшился за сутки на 11 см

Уровень Тобола в Кургане уменьшился за сутки на 11 см
Фото: ФедералПресс/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в Кургане снизился до отметки 707 см, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

Данные опубликованы на 08:00 (местное время) субботы. Накануне в это же время вода держалась на отметке 718 см, за сутки уровень воды понизился на 11 см.

Как сообщалось, из-за паводка в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС.

На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года - 1006 см. Самый высокий уровень был 19 апреля днем у гидропоста в Кургане - 1015 см.

Правобережная часть Кургана, где расположено более сотни садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

Хроника 30 марта – 11 мая 2024 годаПаводок в России
Курган Тобол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 21 снаряд и 16 БПЛА в разных регионах России

Военная операция на Украине

Один человек погиб, шестеро ранены в результате обстрела нефтебазы в ЛНР

Число погибших из-за падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек

Число погибших из-за падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек

Власти Петербурга начали проверку компании, автобус которой упал в Мойку

Что произошло за день: пятница, 10 мая

Система ПВО сбила еще несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

Водитель упавшего в Мойку автобуса с людьми задержан

Мишустин заявил об ответственности каждого члена кабмина за достижение результатов

Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьера России

Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на должность премьера России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });