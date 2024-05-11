Уровень Тобола в Кургане уменьшился за сутки на 11 см

Фото: ФедералПресс/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Тобол в Кургане снизился до отметки 707 см, следует из данных карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации.

Данные опубликованы на 08:00 (местное время) субботы. Накануне в это же время вода держалась на отметке 718 см, за сутки уровень воды понизился на 11 см.

Как сообщалось, из-за паводка в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС.

На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года - 1006 см. Самый высокий уровень был 19 апреля днем у гидропоста в Кургане - 1015 см.

Правобережная часть Кургана, где расположено более сотни садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.