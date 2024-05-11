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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:05

Около 800 домов и участков подтоплено в Омской области

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Более 310 жилых домов и свыше 460 приусадебных участков подтоплено в Омской области из-за паводка на реках Ишим и Иртыш, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"Волна паводка подошла к Омской области. В результате подъема уровня воды в реках Ишим и Иртыш вода зашла в 317 жилых домов и 467 приусадебных участков в Усть-Ишимском районе", - говорится в сообщении.

Ограничено движение на пяти участках автодорог, отрезанными остаются 19 населенных пунктов. Проезд в них осуществляется при помощи техники высокой проходимости. По данным ведомства, в поселениях есть запас продуктов питания и медикаментов.

Как говорится в сообщении, сотрудники МЧС РФ совместно с аварийно-спасательной службой Омской области эвакуировали 401 человека, из них 120 детей. В двух пунктах временного размещения находятся 86 человек, в том числе 13 детей.

В частности, в деревне Ашеваны подтоплены 125 жилых домов и 130 приусадебных участков, эвакуированы 94 человека, из них 34 ребенка. В деревне Эбаргуль подтоплен один жилой дом и 20 приусадебных участков. Жителям оказывается адресная помощь.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Иртыш составляет 869 см, в реке Ишим у села Орехово - 1 633 см. В ближайшие дни прогнозируется дальнейший подъем уровня воды.

Хроника 30 марта – 11 мая 2024 годаПаводок в России
Омская область Ишим Иртыш МЧС РФ
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