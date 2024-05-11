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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Приток Иртыша может достичь опасных отметок в Омской области в ближайшие дни

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Подъем уровня воды в притоке реки Иртыш - реке Тара прогнозируется в Омской области, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС в субботу.

"Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС", в связи с выпавшими осадками на водосборе реки Тара при формировании максимума ожидается достижение отметок опасного явления "половодье" 13-14 мая 2024 года в реке Тара у рабочего поселка Муромцево с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий, приусадебных участков в Муромцевском районе.

В РоссииОколо 800 домов и участков подтоплено в Омской областиЧитать подробнее

Ранее сообщалось о подтоплении 317 жилых домов и 467 приусадебных участков в Усть-Ишимском районе Омской области из-за подъема уровня воды в реках Ишим и Иртыш.

Ограничено движение на пяти участках автодорог, отрезанными остаются 19 населенных пунктов. Проезд в них осуществляется при помощи техники высокой проходимости. В поселениях есть запас продуктов питания и медикаментов.

Эвакуирован 401 человек, из них 120 детей. В двух пунктах временного размещения находятся 86 человек, в том числе 13 детей.

Хроника 30 марта – 11 мая 2024 годаПаводок в России
Тара Иртыш Омская область
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